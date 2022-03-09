Страны Запада пытаются убедить власти Китая, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщила во вторник, 8 марта, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон только сегодня говорили с председателем КНР Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом действий. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета", - заявила Нуланд.

Она призвала Пекин "добиваться гуманитарных коридоров" в Украине и "думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители".

Нуланд добавила, что Соединенные Штаты добиваются сейчас от властей Китая в ситуации вокруг Украины как минимум содействия открытию гуманитарных коридоров. После этого ее попросили предоставить детали субботнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И.

"Я позволю китайской стороне говорить за себя. Наше намерение в ходе наших регулярных контактов с Китаем, включая звонок госсекретаря Блинкена его коллеге, состояло в том, чтобы подчеркнуть, что эта война не выгодна Китаю, что мы хотим, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы эта война закончилась и чтобы как минимум помочь в создании этих гуманитарных коридоров, и что если они обеспокоены своей экономической ситуацией, а они вполне должны быть обеспокоены, учитывая самые низкие темпы роста за последние 15 лет, то эта война способствует этому", - пояснила Нуланд.

"Ситуация вокруг Украины", к слову, действительно уже серьезно влияет на Китай.

Резкий рост цен на энергоносители и прочее сырье может опустить рост ВВП Китая до рекордно низких показателей.

Так что, не исключено, что Китай скоро действительно может более активно подключится к процессу", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в США считают, что число беженцев из Украины увеличится более чем в два раза.

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