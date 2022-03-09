Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Ранее он заявлял, что Украина будет готова обсудить нейтральный статус на встрече на высшем уровне.

Напомним, завтра в Турции должна состояться встреча глав МИД Украины и России. В Кремле предстоящую встречу Лаврова и Кулебы назвали очень важной. А президент Турции Реджеп Эрдоган надеется на продолжительное прекращение огня в Украине после встречи Кулебы и Лаврова.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

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Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.