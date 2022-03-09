Накануне начала войны из Украины улетел Виктор Пинчук, Ринат Ахметов вернулся в страну для встречи с Владимиром Зеленским и сразу же улетел в Женеву, а Вадим Новицкий за несколько часов до наступления российских войск покинул Украину в направлении аэропорта Кошице (Словакия).

Об этом сообщает "Украинская правда" в своем материале.

"23 февраля в 18:00 президент собрал олигархов у себя в Офисе, то есть, за 11 часов до наступления Путина. Он обратился к ним с просьбой не покидать страну", - говорится в статье, однако к Зеленскому прислушались не все.

К примеру, Виктор Пинчук прилетел на встречу с Зеленским 23 февраля, и в тот же вечер его борт вернулся в Лондон.

К слову, как и Пинчук, Ринат Ахметов прилетел в Украину 23 февраля за несколько часов до встречи с Зеленским. И буквально сразу борт Ахметова улетел в Женеву, а на следующий день - в Будапешт. В пресс-службе Ахметова сообщили, что бизнесмен в Украине. Это подтверждают и источники издания.

Самолет Вадима Новинского за несколько часов до наступления российских войск покинул Украину в направлении аэропорта Кошице (Словакия). В тот же день произошел перелет в Дрезден, оттуда - в Санкт-Петербург и в Таллин. Сейчас борт в Вене

Сам Новинский заявил, что он в Киеве с женой. Перелеты самолета он объяснил тем, что помогал знакомым с перевозкой родственников.

Что касается Коломойского, то с начала войны он, как и все 3 года до этого, в Украине. Он не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США.

Ранее "Страна" сообщала, что сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову. Стоит отметить, что сейчас в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, это означает, что покидать территорию страны мужчинам, за несколькими исключениями, призывного возраста запрещено.

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