В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщает источник "Страны" в Службе безопасности Украины.

Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - граждан. ин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны.

В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару.

Стоит отметить, что сейчас в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, это означает, что покидать территорию страны мужчинам, за несколькими исключениями, призывного возраста запрещено.

Ранее мы писали, что часть украинцев, скрываясь от призыва, прорываются через западную границу в ЕС за взятки. Как это происходит подробно разобралась "Страна".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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