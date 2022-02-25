В Госпогранслужбе Украины рассказали об исключениях в ограничении выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет.

Как уже сообщалось, на период действия правового режима военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Исключения могут касаться только лиц, определенных законодательством, имеющих:

Удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет

Вывод военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кроме того ограничения не касаются лиц:

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью

А также тех, кто есть:

усыновителем

опекуном

или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий

Как писала "Страна", Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.