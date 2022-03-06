Завтра должен состояться очередной - третий - раунд переговоров между воюющими Украиной и Россией. Эти переговоры важны даже самим фактом проведения - значит остается пусть теоретический шанс, что противники смогут заключить хотя бы перемирие. Кроме того, в прошлый раз удалось договориться о гуманитарных коридорах из осажденных РФ городов - прежде всего Мариуполя и Волновахи. Однако до сих пор эти планы не реализованы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту договоренность "первым шагом" к возвращению "хотя бы одного процента человечности от нормального уровня". При этом украинский лидер дал понять, что Киев готов говорить и дальше. Однако к вечеру субботы, 5 марта, прошла информация, что эвакуация по коридорам сорвана. И это может поставить под вопрос проведение третьего раунда и сами переговоры.

Тем более что российские требования о нейтральном статусе Украины, ее "демилитаризации" и "денацификации", признании статуса Крыма и суверенитета “ДНР” и “ЛНР” в границах областей остаются.

В Киеве на уступки идти не настроены, так как считают, что время играет против России, которая столкнулась с упорным сопротивлением и жесточайшими санкциями, и рано или поздно будет вынуждена уменьшить свои требования или вовсе уйти из Украины.

С другой стороны, вокруг темы прекращения войны сейчас развивается очень серьезная активность - переговоры с Путиным и Зеленским об этом практически ежедневно ведут лидеры разных стран. Например, премьер-министр Израиля вчера, несмотря на Шаббат, прилетел к Путину на встречу, потом несколько раз позвонил Зеленскому, а сегодня полетел на встречу с канцлером Германии Шольцем.

То есть, какой-то переговорный процесс идет.

Какими могут быть контуры компромисса, разбиралась "Страна".

Возможны варианты

Впечатления от уже прошедших двух раундов переговоров в Беларуси двоякие.

С одной стороны, Украина и Россия дают понять, что их главные требования друг к другу не меняются. При этом президент России Владимир Путин заявляет, что, несмотря на сопротивление украинцев, "цели спецоперации" будут достигнуты.

Киев отметает любые уступки насчет территориальной целостности и говорит о готовности сражаться, хотя признает, что это ведет к гуманитарной и экономической катастрофе (по данным НБУ ВВП Украины в сравнение с довоенным уровнем уже рухнул в 2 раза).

Украинское руководство очевидно надеется, что санкционный удар Запада, а также потери в войне сделают Россию более сговорчивой. Кроме того, Киев продолжает требовать от НАТО закрыть небо над Украиной (то есть сбивать российскую авиацию и ракеты). Правда, Запад уже неоднократно отказывался от этого, получив обвинения в двуличности от Киева.

С другой стороны, стороны не выходят из переговорного процесса, что вряд ли имеет смысл, если изначально никто не собирается идти навстречу. Идут сигналы, какие можно интерпретировать в этом ключе. Например, демилитаризация для Украины в понимании Москвы не просто сдача тяжелых вооружений, а "разные варианты" (правда, непонятно какие). Надо полагать, по другим требованиям тоже допускаются интерпретации.

Интересен и "наезд" Зеленского на НАТО за "незакрытое" небо, что можно расценить как подготовку общественного мнения к официальному отказу от намерений добиваться членства в Альянсе (а это равняется фактическому нейтралитету).

Слухов насчет того, на что еще может пойти Киев ради прекращения войны, много в той части истеблишмента, которая связывает свое будущее с Украиной. Только сложно понять, речь идет о вариантах, реально предлагаемых властями или или просто высказываются надежды - в том числе беспочвенные.

Поговоривают об обсуждении неких политических решений - например, о принятии изменений в Конституцию. А если это закрепление все того нейтрального статуса, ради которого действительно нужно переписывать Основной закон? Источники в Рады это, впрочем, категорически опровергают.

"Полная фигня", - заявил собеседник в руководстве одной из фракции парламента. Возможно так, или же в ОП не хотят делиться подробной информацией, но, как обычно в украинском политике, ничего не остается долго секретом.

Какие варианты у Зеленского

В украинской экспертной среде тоже продолжается поиск оптимального для Киева вариант завершения конфликта, с которым бы согласилась и Россия.

Хотя стоит отметить, что в условиях войны мало кто призывает к каким-то компромиссам. Большинство украинских экспертов, политиков, лидеров мнений говорят о войне до победы над врагом.

В тоже время призывы к компромиссам тоже есть.

Вот что например предлагает политолог Владимир Малинкович.

"Очевидно, что войну в Украине нужно немедленно прекращать. Слишком дорого она обходится Украине, России, Европе, всему миру.

Очень много крови, очень много человеческих страданий. Все понимают, что весь этот ужас должен как можно скорее закончился, но никто не знает, как этого добиться (кроме, разве что, одного человека, который эту войну развязал и несет за содеянное всю полноту ответственности).

Разумеется, и у меня нет готовых решений, но есть понимание, что одной только доброй воли к миру недостаточно. Нужны конкретные шаги для достижения компромисса, который устроил бы обе стороны конфликта – и Украину, и Россию (точнее, Кремль, еще точнее – Путина). Заключать сделку с агрессором по большому счету несправедливо, но ради спасения многих тысяч жизней, думаю, возможно.

Какими, все же, могли бы быть первые шаги к завершению войны?

Первый шаг – немедленное заключение перемирия.

Второй – договоренность о нейтральном статусе Украины, документально гарантированная крупнейшими западными державами, включая США. Гарантии эти нужны не только Украине, но и России, потому что нейтральный статус страны должен быть закреплен в украинской конституции, а процедура такого закрепления весьма продолжительна и дожидаться ее полного завершения придется долго, отдавать же захваченные территории без серьезных гарантий Кремль вряд ли захочет.

Большего ничего требовать от Украины не надо. Добиваться официального признания нынешнего статуса Крыма и независимости "республик Донбасса" нецелесообразно – сейчас лидеры Украины на это не согласятся, т.к. большинство украинских граждан в условиях кровавой войны посчитает их предателями и не поддержит. Но признание Киева не обязательно, куда важнее, чтобы независимый статус донецких "республик" признали (де-факто!) ведущие страны Запада.

В ответ на гарантии нейтрального статуса Украины Путин должен будет тут же вывести свои войска со всех территорий, кроме Донбасса.

Было бы желательно, чтобы Россия уже на переговорах об условиях мира добилась от европейских стран гарантий соблюдения национального и языкового равноправия граждан Украины, в частности строгого соблюдения Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств в объеме украинского закона о ратификации этой Хартии.

Если бы, дай Бог, все это получилось, украинский народ мог бы с полным правом считать, что он в тяжелой борьбе против превосходящих сил мощнейшего агрессора отстоял свою независимость, а у Путина были бы какие-то основания полагать, что своих главных целей (по его словам, это "обеспечение нейтрального статуса" Украины, ее "демилитаризация и денацификация") он добился", - пишет Малинкович.

По мнению политолога Андрея Ермолаева, имеет смысл обсуждать только два сценария развития.

Вариант А он называет "украинским "Брестским миром".

"А - [это] компромисс, в котором не будет однозначной победы ни у кого. Украина может пойти на признание сепаратистских “ЛДНР” в качестве независимых государств (границы - еще тема для переговоров, не все так просто), и может согласиться с аннексией Крыма. Тема кровоточащая, но, по большому счету, не имеющая каких-то других решений сейчас. Кроме войны, конечно. Внеблоковость Украины, особенно на фоне последних решений НАТО, кажется уже просто очевидной. Будет ли она обеспечена статусом нейтральности с закреплением в СБ ООН - вопрос открытый. Я не буду детально останавливаться на теме "ударных вооружений" в рамках т.н. "демилитаризации", потому что все это тесно связано со статусом. Пожалуй, единственное, на чем бы я настаивал категорически - подтверждение участия Украины в Договоренностях о нераспространении ядерных вооружений и своего безъядерного статуса. Игры в слова вокруг "Будапештского меморандума" зашли слишком далеко.

Россия в этом варианте отказывается от попыток "федерализировать" всю Украину, что просто нереально и грозит новыми конфликтами, выводит войска к границам, прекращает игры в "расширение Крыма", соглашается с тем, что угрозы национализма от Украины нет. Фиксированно соглашается. Также РФ должна взять на себя обязательства по безопасности границы с Украиной и ее демилитаризации (особенно учитывая трагический опыт бесконечных “южных” и “белорусских” учений).

Сроки вывода войск РФ - фиксированные и обязательные. Разведение войск и прекращение операций, тушение "котлов" и обмен пленными, гуманитарные коридоры для пострадавшего населения, меры по срочной помощи в местах бедствия и мн.др., - все это требует серьезной, но быстрой и компетентной проработки…

Важная опция: в эти дни переговоров и решений Украина должна получить дополнительные гарантии безопасности от стран ЕС - по гарантированному членству Украины в ЕС после короткого срока подготовки, а также - по демилитаризации стран ЕС-НАТО, которые являются поводом для угроз и ультиматумов РФ (прежде всего, страны Центральной Европы, разместившие ракетные комплексы НАТО). Кстати, это и позволит усилить ЕС ту самую субъектность и “стратегическую автономию”, о которой так много говорят, но лишь говорят. Это позволяет и от РФ требовать частичной демилитаризации своей западной границы и неразмещения в Беларуси ядерного оружия

Кроме того, уже сейчас нужно готовить инициативу и процедуры проведения условного Хельсинки 2.0. По вопросам новой европейской и континентальной безопасности. Тоже не откладывая, готовить в 2022 году. Союзники в этом у Украины точно будут.

Вариант А… решает главное - спасает страну от фрагментации и травм, несовместимых с жизнью самого государства. И евросоюзовская перспектива - очень важный элемент этого выбора”, - написал Ермолаев в своем Телеграм-канале.

Вариант Б - это продолжение войны даже с новой силой.

"Аргументы украинской власти известны: РФ не выдержит санкций, российское общество входит в свой внутренний кризис, нужно потерпеть и продержаться еще, помощь в виде оружия и добровольцев поступает. Первое и второе - верно, РФ УЖЕ в кризисе. Только проблемы с кризисом наберут силы через месяцы, а война будет катиться по Украине ближайшими днями, охватывая все новые и новые территории. Вот этот трагический момент мы обязаны учитывать. Потому что третий аргумент с терпением и помощью может оказаться роковым. Ведь Кремль не остановится. И ввод дополнительных сил, ужесточение конфликта в таком случае более чем вероятны. Тогда уж до предела. Об этом уже предупреждают Украину партнеры с Запада. Трагедии "котлов", гибели новых тысяч военных и гражданских, разрушение инфраструктуры страны и ее экономического потенциала, экологические бедствия территорий дополняться и еще одной угрозой - угрозой рассечения страны на западную и восточную часть, и попытку силовой смены власти. Как это может проходить - даже не буду предполагать, не вижу смысла. Но рассечение - это не просто фрагментация, это угроза “гуляй-поля” и краха государства как государства, на обломках которого будут попытки слепить какие-то новые образования. Судьбы миллионов людей, ставших беженцами, переселенцами, вынужденными мигрантами - просто повисают в воздухе. Не говоря уже о тех, кто будет невольным участником таких переделов "внутри", - написал эксперт Ермолаев.

Кроме того, по его словам, остается угроза столкновения Запада и РФ - соответственно НАТО и ОДКБ на украинской территории, что чревато ядерной войной. Вариант отбросить силы ВС РФ к границам силами украинской армии - просто не готов оценивать такую вероятность. Может кто-то другой сможет это сделать, зная больше и объемней. Поэтому в тексте варианта В нет", - уточнил Ермолаев.

Отметим, однако, что даже описанный Ермолаевым вариант А подразумевает уступки не только со стороны Украины, но и со стороны России. И совершенно понятно, что без взаимных уступок мир невозможен. Однако и из России пока не постучат сигналов, что там готовы поступиться какими-то позициями.

В целом ситуация на сегодняшний день такова.

Украина сумела мобилизоваться и организовать сопротивление, Россия несет потери - людей и техники на фронте и экономические (от санкций) в тылу. Однако очень большие потери несет и Украины и людские, и экономические. В целом удар войны по стране слишком серьезный. Ужасны гуманитарные последствия. И, конечно же, нужно понимать, как жить дальше. После войны. Как восстанавливать страну. И будет ли что восстанавливать если война затянется на долгие недели и месяцы. Что например будет с посевной? И это вопрос не только продовольственной безопасности для Украины, но и для экономического потенциала (аграрная продукция - основа нашего экспорта).

И власти наверняка понимают это.

А потому шанс на компромисс (учитывая большие потери обоих сторон), а значит и на мир, остается.