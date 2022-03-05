Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день Украина не озвучивала сроков нового раунда переговоров.

Его слова приводит Anadolu.

"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда", - сказал он.

В то же время российский чиновник обвинил украинских коллег в "придумывании предлогов" для оттягивания переговоров.

"Россия четко обозначила условия, которые считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса. То, какие условия мы считаем абсолютно неотъемлемыми для урегулирования этого кризиса, снятия той угрозы, которая годами создавалась членами Североатлантического альянса на территории Украины против РФ, мы обозначили и в выступлениях президента, и в выступлениях нашей делегации на указанных переговорах", - добавил он.

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