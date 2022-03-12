Вице-премьер Ирина Верещук сообщила "Стране", что завтра утром будет ещё одна попытка эвакуировать людей из Мариуполя.

Кроме того, Верещук уточнила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

"Но, даст Бог, завтра все будет хорошо. Мы утром едем на Мариуполь с грузом. Уже на самом высоком международном уровне договорились. Думаю, что российские войска пропустят груз точно и людей назад тоже возьмут", - сообщила она.

Отметим, что до сих пор эвакуация из Мариуполя постоянно срывалась.

Кроме того, подводя итоги 11 марта Ирина Верещук заявила, что большая часть гуманитарных коридоров в этот день не заработали.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".