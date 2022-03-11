Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подвела итоги работы гуманитарных коридоров на территории Украины.

Соответствующее видеообращение публикует Telegram-канал "Политика Страны".

По ее словам, по маршруту из города Изюм не удалось отправить автобусы, так как российские войска обстреляли из минометов дорогу.

"12 автобусов, которые были отправлены в город Белогородка, были остановлены силами РФ. Им приказали развернуться и поехать обратно. При этом военные сказали, что у них не было команды для пропуска людей", - говорит Верещук.

По ее словам, 11 марта эвакуация осуществлялась хуже предыдущих дней. Из 12 запланированных гуманитарных коридоров функционировали всего четыре, утверждает Верещук.

Также при эвакуации в город Житомир был нарушен режим прекращения огня и эвакуировать людей не удалось. Из Мариуполя все также вывезти людей не получилось.

Однако получилось вывезти людей из Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Козаровичей. Завтра эвакуация будет продолжаться.

"За последние несколько дней нам удалось вывезти в безопасные зоны более 125 тыс. человек. Это преимущественно женщины, дети, больные и пожилые люди. Согласно плану гуманитарного реагирования, переселенцев направляют в безопасные регионы Украины или, по их желанию, за границу", - заявила Верещук.

Напомним, что сегодня в четырех областях Украины открыли 12 гуманитарных коридоров для эвакуации. Мы публиковали полный список маршрутов для эвакуации мирного населения.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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