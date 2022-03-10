Россия объявила завтра, 11 марта, с 9 часов утра "режим тишины" и открытие гуманитарных коридоров. Будут действовать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

На данный момент украинская сторона этот режим и коридоры для эвакуации не подтвердила.

Ирина Верещук в комментарии "Стране" не подтвердила информацию российской стороны о том, что завтра с 9 утра будет объявлен режим тишины для эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

"Нет. Они делают это механически, не согласовывая через Красный Крест. Эвакуация будет, но по тем маршрутам, которые мы взаимно согласовали через Красный Крест", - сообщила "Стране" Верещук.

Напомним, из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в них находятся две тысячи человек.

Также мы писали, что генпрокурор Украины Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров сегодня, 10 марта. Из Сум, Тростянца, Краснополья в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек за два дня. Волноваха и Мариуполь - коридоры так и не заработали. Там гуманитарная катастрофа.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.