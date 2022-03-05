Мариупольский горсовет объявил, что эвакуация жителей города, которая должна была состояться сегодня, переносится.

Сообщение горсовет опубликовал в Telegram-канале.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится!" - сообщили в горсовете.

Всех мариупольцев, которые уже прибыли в пункты, откуда должна была проводиться эвакуация, просят расходится и следовать в места укрытий.

"Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.

Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей", - говорится в заявлении горсовета.

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