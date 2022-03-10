Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров сегодня, 10 марта.

Соответствующее видеообращение публикует Telegram-канал "Политика Страны".

Из слов Верещук следует, что:

из Сум, Тростянца, Краснополья в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек за два дня;

из Изюма в город Лозовая удалось выехать около 3 тысяч человек;

Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – удалось эвакуировать около 20 тысяч человек;

в Энергодар доставлено более 100 тонн помощи;

Волноваха и Мариуполь - коридоры так и не заработали. Там гуманитарная катастрофа.

Ранее "Страна" приводила, что сегодня в четырех областях Украины планировали открыть 10 гуманитарных коридоров для эвакуации.

Также мы публиковали карты трех гуманитарных коридоров для эвакуации из Сумской области.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.