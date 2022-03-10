Эвакуация должна проходить 10 марта. Фото: Нацполиция

На сегодня, 10 марта, запланировано три гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Сумской области: Сумы - Полтава, Тростянец - Полтава и Краснополье - Полтава. 

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Дмитрий Живицкий. 

По его словам, переговоры по организации "зеленых коридоров" завершились поздно ночью. По предварительным данным, на 10 марта в Сумской области запланировано 3 таких коридора. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 09:00.

Маршруты:

  • Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Зеленые коридоры из Сумской области 10 марта

Зеленые коридоры из Сумской области 10 марта

Зеленые коридоры из Сумской области 10 марта

Зеленые коридоры из Сумской области 10 марта

Напомним, Зеленский вчера рассказал, что на 10 марта в Украине запланировали зеленые коридоры из Сум, Мариуполя, Изюма, Волновахи и Энергодара.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев. 

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