На сегодня, 10 марта, запланировано три гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Сумской области: Сумы - Полтава, Тростянец - Полтава и Краснополье - Полтава.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Дмитрий Живицкий.

По его словам, переговоры по организации "зеленых коридоров" завершились поздно ночью. По предварительным данным, на 10 марта в Сумской области запланировано 3 таких коридора. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 09:00.

Маршруты:

Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Напомним, Зеленский вчера рассказал, что на 10 марта в Украине запланировали зеленые коридоры из Сум, Мариуполя, Изюма, Волновахи и Энергодара.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.