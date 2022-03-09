В Сумах, из которого вчера по гуманитарному коридору выехало больше 5 тысяч человек, сегодня образовались огромные очереди на эвакуацию.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика Страны".,

На обнародованных кадрах видно, как в городе сформировалась многотысячная очередь на эвакуацию. Люди занимают все пространство огромной улицы. Жители пытаются загрузиться в предоставленных автобусы и выехать из города.

Ранее "Страна" сообщала, что были озвучены условия эвакуации мирного населения из Сум по гуманитарному коридору. В частности, гуманитарные коридоры будут действовать с 9:00 до 21:00. В первую очередь эвакуируют женщин с детьми, беременных, пожилых людей, людей с инвалидностью, детей из детских домов, интернатов и тяжелобольных.

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