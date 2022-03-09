Появился новый эвакуационный маршрут из Одессы, который направляется в Румынию. Рейс полностью бесплатный.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в своем Телеграм-канале.

"Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30", - сказано в сообщении.

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