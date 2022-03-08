Сегодня, 8 марта, Министерство обороны России пригнало в Украину бронепоезд. Его использовали для эвакуации иностранцев из Херсона.

В аннексированный Крым таким образом вывезли около 250 граждан Турции, Египта, Швеции и Италии.

Ранее мы писали, что в Херсон отправилась с Росгвардией экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым".

Также мы писали, что жители Херсона пошли толпой на российских оккупантов, открывших стрельбу в воздух.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.