Херсонский губернатор Геннадий Лагута опроверг информацию о том, что оккупанты изнасиловали 11 девушек в городе. Пост чиновник разместил в Telegram.

"Ежедневно в интернете появляется все больше фейковой информации о ситуации на Херсонщине. Таким образом оккупанты хотят навести еще больше паники среди мирного населения и полностью дестабилизировать ситуацию в области. Одним из таких сообщений стала информация об изнасиловании орками 11 девушек и женщин в Херсоне", - говорится в сообщении.

Лагута уточнил, что информация не подтвердилась.

"Никаких таких обращений в больницы города, в частности, больницы им.Карабелеша не было! Как и нет погибших девушек в результате изнасилования!" – подчеркнул он.

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