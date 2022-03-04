Из Харькова, который уже несколько дней активно бомбят российские войска, продолжают эвакуироваться мирные жители, женщины и дети.

Многие выезжают на поездах. Чтобы попасть на поезд, сейчас не нужен билет. Предпочтение при посадке отдается женщинам с детьми. Людей запускают гораздо больше чем мест - вагоны переполнены, некоторые пассажиры вынуждены ехать стоя.

Поезда на Западную Украину идут дольше суток. В заполненных людьми вагонах люди спят везде, где есть место - в том числе, и на полу в проходе.

Соответствующими фотографиями делятся пользователи сети.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".