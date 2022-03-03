В Харьковском направлении не менее шести российских батальонных тактических групп (БТГр) вынуждены были перейти к обороне. Не исключено, что до трех вражеских БТГр предпримут очередную попытку окружить Харьков с юга. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 четверга, 3 марта.

"Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, беря заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении враг силами двух БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.

На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

На севере Украины противник силами 41-й общевойсковой армии, 90-й танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов-Киев силами до пяти БТГр, двух тактических групп ракетных войск и артиллерии (ТГр РВиА) пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами двух БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Силами семи БТГр, трех ТГр РВиА, ТГр РХБз 6-й общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2-й общевойсковой армии ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Победа – Бровары выдвигаются до двух БТГр из состава 2-й общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

В Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200-й омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжают удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин, Ахтырка.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр враг, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюм и закрепления на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области устойчиво держится Мариуполь, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – до одного БТГр и пытается продолжить наступление в направлении Запорожья и частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов РФ активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли на рубежи по линии Государственной границы.