Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 марта анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны. Она составит 6 500 гривен и будет выплачиваться без всяких условий.

"Наше правительство уже подготовило программу для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФОП и каждый гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6 500 гривен без всяких условий", – сказал Зеленский.

Отметим, ранее "Страна" разбиралась, как война в Украине меняет рынок труда.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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