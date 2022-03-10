Сегодня в четырех областях Украины откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации. Список
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 10 марта заявила, что сегодня в Украине откроются в четырех областях.
Об этом Верещук заявила в ходе брифинга 10 марта.
По ее словам, на сегодня согласованы такие маршруты эвакуации:
- Тростянец - Полтава
- Краснополье - Полтава
- Сумы - Полтава
- Мариуполь - Запорожье
- Волноваха - Покровск
- Изюм - Лозовая
- Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев
Напомним, ранее мы публиковали карты трех гуманитарных коридоров для эвакуации из Сумской области.
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