Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 10 марта заявила, что сегодня в Украине откроются в четырех областях.

Об этом Верещук заявила в ходе брифинга 10 марта.

По ее словам, на сегодня согласованы такие маршруты эвакуации:

Тростянец - Полтава

Краснополье - Полтава

Сумы - Полтава

Мариуполь - Запорожье

Волноваха - Покровск

Изюм - Лозовая

Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев

Напомним, ранее мы публиковали карты трех гуманитарных коридоров для эвакуации из Сумской области.

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