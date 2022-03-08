Россия объявила завтра, 9 марта, с 9 утра по Киеву новый "режим тишины".

Он предназначен для эвакуации населения из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мелитополя.

На данный момент украинская сторона этот режим и коридоры для эвакуации не подтвердила.

Напомним, что сегодня утром, 8 марта, гуманитарный коридор открыли из Мариуполя, однако в Минобороны заявили о срыве эвакуации войсками РФ.

Также мы писали, что Украина и Россия согласовали лишь один гуманитарный коридор из Сум, эвакуация по которому проводилась сегодня, 8 марта.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.