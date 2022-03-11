Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня, 11 марта, для эвакуации мирного населения.

Об них Верещук рассказала на брифинге 11 марта.

Речь, по словам Верещук, о таких маршрутах:

Мариуполь - в направлении Запорожья (ещё ни разу до этого не работал). Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь (также ни разу не был запущен);

Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья. Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;

Волноваха - в направлении Покровска;

Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье;

Изюм - в направлении Лозовой;

Буча - Киев;

Гостомель - Киев;

Козаровичи - Киев;

Микуличи - Киев;

Андреевка (Киевская обл) - Житомир;

Макаров (Киевская обл) - Житомир;

Бородянка (Киевская обл) - Житомир.

Напомним, в Сумской области в пятницу "зеленых коридоров" не будет.

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