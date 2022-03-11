Губернатор Сумской области Дмитрий Живиций сообщил, что, сегодня, 11 марта, "зелёных коридоров" в области нет.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Напомним, Россия объявила 11 марта режим тишины для гуманитарных коридоров в пять городов, однако Киев их не подтвердил. Как заявила Ирина Верещук, РФ объявляет о коридорах механически, не согласовывая их через Красный Крест.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".