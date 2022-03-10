В пятницу, 11 марта, из Украины в страны Евросоюза отправится ряд эвакуационных поездов. Все эвакуационные рейсы с востока на запад являются бесплатными, в том числе международные, за исключением рейсов Венгерской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Фейсбук.

На 11 марта назначены такие международные эвакуационные рейсы:

Польша

00:40 - № 7603/7604 Львов – Пшемысль

05:27 - № 7605/7606 Львов – Пшемысль

07:10 - №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль

08:52 - № 7607/7608 Львов – Пшемысль

10:30 - № 907/908 Днипро – Хелм

12:12 - № 7609/7610 Львов – Пшемысль

15:40 - № 7611/7612 Львов – Пшемысль

19:13 - № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм №910/909)

19:55 - № 7601/7602 Львов – Пшемысль

Венгрия

Со ст. Чоп до ст. Захонь в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

В 12:30 с вокзала Мукачево отправляется поезд формирования Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

11:35 - № 8661 Чоп – Чиерна-над Тисоу – Кошице

16:50 - № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице

Румыния

23:23 – Одесса – Тульча

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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