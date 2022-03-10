Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также сделал ряд заявлений.

Приводим перечень главных тезисов:

говорили о гуманитарных вопросах, подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остается в силе,

Украина взяла в проработку российский проект "по урегулированию конфликта", даст ответ,

"Путин не отказывается от встречи с Зеленским и, надеюсь, когда-то такая необходимость возникнет"

"Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются. В этот раз мы выйдем из этого кризиса совершенно с оздоровившейся психологией и сознанием",

"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению в Украине неонацистского государства",

По поводу бомбежки детской больницы и роддома в Мариуполе: "Этот роддом был давно захвачен батальоном Азов, откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад".

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Кулеба и Лавров не договорились о прекращении огня в Украине.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.