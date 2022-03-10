В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях России в войне с Украиной в период с 24 февраля по 10 марта.

Об этом говорится в сводке Генштаба, обнародованной в Фейсбуке.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

Личный состав - более 12 000 человек;

Танки - 335;

Боевые бронированные машины - 1 105;

Артиллерийские системы - 123;

РСЗО - 56;

Системы ПВО - 29;

Самолеты - 49;

Вертолеты - 81;

Автомобильная техника - 526;

Легкие скоростные катера - 3;

Цистерны из ППМ - 60;

БПЛА - 7.

Ранее мы писали, что, по данным CNN, за две недели войны в Украине армия РФ потеряла 8-10% предназначенных для вторжения военных активов.

Также сообщали, что вчера в Киеве над Осокорками сбили самолет противника.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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