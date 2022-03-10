Больше тысячи бронемашин, сотни танков и десятки самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ на войне в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях России в войне с Украиной в период с 24 февраля по 10 марта.
Об этом говорится в сводке Генштаба, обнародованной в Фейсбуке.
Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- Личный состав - более 12 000 человек;
- Танки - 335;
- Боевые бронированные машины - 1 105;
- Артиллерийские системы - 123;
- РСЗО - 56;
- Системы ПВО - 29;
- Самолеты - 49;
- Вертолеты - 81;
- Автомобильная техника - 526;
- Легкие скоростные катера - 3;
- Цистерны из ППМ - 60;
- БПЛА - 7.
Ранее мы писали, что, по данным CNN, за две недели войны в Украине армия РФ потеряла 8-10% предназначенных для вторжения военных активов.
Также сообщали, что вчера в Киеве над Осокорками сбили самолет противника.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.
Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.
Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.
Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.