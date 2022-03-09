Над Осокорками в Киеве сбили вражеский самолет. Он упал на жилой дом.

Об этом сообщает заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

По его словам, пилот катапультировался, но погиб. О жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщается пока.

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