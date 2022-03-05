В субботу, 5 марта, в Николаевской области украинские морские пехотинцы сбили четыре российских вертолета. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Только что в Николаевской области наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом один морпех сбил сразу 3 единицы", - рассказал командир Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.