Президент США Джо Байден, ранее обратившийся к россиянам, заявил, что России не удастся победить Украину.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", - сказал президент США.

Кроме того, Байден призвал Конгресс США принять пакет на 12 млрд долларов на поддержку Украины.

Американский президент добавил, что США с союзниками в ежедневном режиме продолжают поставки оружия на Украину, а также наращивают гуманитарную помощь и разделят ответственность за заботу о беженцах из Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 723 миллионов долларов.

Также мы писали, что в США 27 "политических тяжеловесов" призывают Байдена ввести "ограниченную бесполетную зону" над Украиной.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.