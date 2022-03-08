"Группа из 27 внешнеполитических тяжеловесов" подписала открытое письмо администрации Байдена с призывом ввести "ограниченную бесполетную зону" над Украиной. Об этом пишет американское издание Politico.

Кампанию возглавляет соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.

При этом издание напоминает, что ранее такую идею американские власти отвергали. По мнению сенатора Марко Рубио из Флориды, введение бесполетной зоны может вести к Третьей мировой войне.

Ведь чтобы создать бесполетную зону, летчикам НАТО сначала придется уничтожить российские средства ПВО и сбивать российские самолеты.

Но 27 подписантов призывают обеспечить бесполетную зону лишь над гуманитарными коридорами.

"Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на гражданские районы", - говорится в письме.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.