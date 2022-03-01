Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом 1 марта.

Об этом сообщается в официальном Twitter президента Украины.

"Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" - говорится в сообщении.

Других деталей разговора пока нет.

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