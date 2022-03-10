Известный волонтер Юрий Кубрушко рассказал о проблеме с доставкой гуманитарной помощи на передовую. По его словам, большая ее часть оседает на Западной Украине на складах ОГА и министерств и до фронта не доходит.

Кроме того, сказывается и коллапс логистики внутри Украины из-за пробок и блокпостов.

Уже можно говорить то, что неприятно слышать? Большинство гуманитарки оседает на складах в Западной Украине или на складах Министерств или в "братских захоронениях" на других крупных складах. При этом на передовую – Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и т.д. – мало что доходить. Хотя под обстрелами именно у них есть максимальные потребности.

Причины – новая практика отжима фур на склады ОГА + коллапс логистики перевозок внутри Украины через пробки и блок-посты.

Понемногу возвращаемся к реалиям 2014, когда ребята на передовой были без брони, а на блокопостах были "айронмены" с полным снаряжением", - написал волонтер и добавил, что этот пост не о грузе крупных волонтерских групп, поскольку они, как правило, имеют связи и ресурсы. Но этого ресурса нет у небольших региональных получателей, кому очень нужна помощь.

Позже Юрий Кубрушко добавил, что у него был контакт с ОГА/ВА. и там пообещали, что с их стороны не будет никаких вопросов или проблем с грузами при адекватном декларировании содержания груза. Например, для завоза бронежилетов, тепловизоров и т.д. требуется листовой запрос воинской части.

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