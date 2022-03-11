В Мариупольском городском совете заявили, что с начала войны в ходе боев за город от обстрелов погибло 1582 мирных жителя.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя в Telegram.

"1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта РФ ударила по роддому в Мариуполе, в результате чего пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Погибли три человека, среди них ребенок.

Также мы писали, что Лавров после встречи с Кулебой рассказал, почему РФ разбомбила роддом Мариуполя. По словам главы МИД РФ, "этот роддом был давно захвачен батальоном Азов, откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов".

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Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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