В Киевской области под Броварами идут тяжёлые бои. На днях там была разбита колонна бронетехники российских войск, но противник продолжает попытки наступать.

Как сообщают "Новини Live" со ссылкой на сообщения местных жителей, полностью разрушено село Гоголево, российская армия обстреляла населенные пункты Скибин (село на въезде в Бровары), Русанов (25 км на запад от Броваров) и Богдановка (11 км по трассе от Броваров в сторону Чернигова). В ходе обстрела погибли двое мирных жителей, также сообщают о большом количестве раненых.

Местные жители Богдановки также говорят "Стране" о боях в селе и о стрельбе по мирным жителям. Также говорят, что ВСУ забрали в качестве трофея танк у россиян.

О боях в этом районе упоминается и в сводках российских военных телеграм-каналов. В частности, там говорится, что близ Залесья (расположено на трассе из Киева на Чернигов) создается российский укрепрайон.

Также российские телеграм-каналы сообщают, что идут бои в Гоголеве (это в 10 км по трассе от Броваров на восток).

Напомним, минувшей ночью по Броварскому району Киевщины был нанесен авиаудар, снаряды упали возле трассы и школы.

Отметим, что Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты копят силы и готовят наступление в районе Броваров вчера вечером.

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