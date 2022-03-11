В ночь на пятницу, 11 марта, в Броварский район Киева подвергся авиаудару. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Снаряды упали возле трассы и школы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На снимках видно разрушенные постройки, а также обломки снарядов.

Напомним, утром в пятницу в Луцке прогремела серия взрывов. Также по Ивано-Франковску был нанесен удар.

Кроме того, российская армия сегодня нанесла три авиаудара по Днепру, в результате чего погиб один человек.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".