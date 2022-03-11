Утром в пятницу, 11 марта, в Луцке прозвучало четыре мощных взрыва. После этого в городе возник пожар. Дым поднялся высоко над городом.

Об этом жители Луцка сообщают в соцсетях.

В городе с 05:00 действовала воздушная тревога. Взрывы разбудили жителей Луцка приблизительно в 05:35 - 05:45. После серии взрывов в городе что-то загорелось.

В связи со взрывами в Луцке временно прекратили работу двух котельных на улице Карбышева и Арцеулова, пишет "Суспильне Волынь".

Как сообщил в Facebook мэр города Игорь Полищук, взрывы раздавались со стороны аэродрома.

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