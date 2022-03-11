Сегодня утром был нанесён удар и по Ивано-Франковску. В сети появились видео с последствиями взрыва.

По информации местных жителей, снаряд упал в стороне аэродрома. На кадрах с места событий видны огромные столпы дыма.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе были взрывы. Электроавтотранс сообщил, что временно ограничили движение транспорта в районе аэропорта, пишет "Суспильне".

Напомним, сегодня утром в Луцке прогремела серия взрывов, после этого над городом был виден дым.

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"Страна" следила за тем, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщал "Укрэнерго".