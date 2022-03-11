Утром в пятницу, 11 марта, российские войска нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в регионе.

Удар был нанесен приблизительно в 06:10 по Новокодатскому району города: попадание снаряда зафиксировано вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Также снаряд попал в двухэтажную обувную фабрику, которая в результате загорелась.

"Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 единицы техники", - сообщили спасатели.

Напомним, сегодня утром в Луцке также прогремела серия взрывов, после чего над городом стал виден дым.

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