В "Энергоатоме" сообщили, что в Энергодаре раздался сильный взрыв днем в пятницу, 4 марта. Подробности сейчас выясняют.

Напомним, ранее мы писали, что происходит в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

Также разбирались, что произошло ночью на Запорожской АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Брестcкой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".