В Энергодаре Запорожской области, который вчера атаковали российские войска, сейчас тихо. В городе российских военных не замечено.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Относительно ситуации в самом городе. Сейчас на улицах тихо, чужаки не замечены. Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете возвратиться домой. Но в связи с очень напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", - написал Орлов.

По его словам, ночью из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняется возможность его обновления.

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