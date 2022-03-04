Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме
Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС в пятницу, 4 марта, остается в норме.
Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
"По состоянию на семь часов радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", - заявили в ОГА.
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