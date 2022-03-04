Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС в пятницу, 4 марта, остается в норме.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"По состоянию на семь часов радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее мы подробно писали, что произошло ночью на Запорожской АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".