В Минобороны России назвали свою версию событий на Запорожской АЭС. Там говорят, что российская сторона по станции не стреляла, единодушно утверждают СМИ РФ.

По заявлению напавших на Украину россиян, именно патруль Росгвардии был обстрелян из здания учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, после этого Росгвардия открыла ответный огонь, а здание подожгла "украинская диверсионная группа".

Напомним, в городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС и который вчера атаковали российские войска, практически полностью разрушен въезд.

Ранее стало известно, что из-за повреждения теплотрассы при обстреле Энергодар остался без отопления. Что касается атомной-электростанции, которая расположена в городе, то мэр Энергодара заявил, что пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, жертв среди мирного населения нет. В "Энергоатоме" уже заявили, что обращение "записано под дулом автомата".

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