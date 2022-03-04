Мэр Энергодара записал обращение о ситуации в городе. "Энергоатом" заявил, что оно сделано под дулом автомата
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видео, в котором, опуская глаза, сказал, что пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, жертв среди мирного населения нет. Также он призвал жителей города не провоцировать российских военных.
В свою очередь, в "Энергоатоме" уже заявили, что обращение "записано под дулом автомата".
Напомним, днем в четверг, 3 марта, российские войска захватили город Энергодар Запорожской области. А поздно ночью начались первые сообщения про обстрел атомной станции.
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