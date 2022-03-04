Мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видео, в котором, опуская глаза, сказал, что пожар на Запорожской АЭС ликвидирован, жертв среди мирного населения нет. Также он призвал жителей города не провоцировать российских военных.

В свою очередь, в "Энергоатоме" уже заявили, что обращение "записано под дулом автомата".

Напомним, днем в четверг, 3 марта, российские войска захватили город Энергодар Запорожской области. А поздно ночью начались первые сообщения про обстрел атомной станции.

Сама АЭС опубликовала несколько видео с камер наблюдения. Судя по ним, обстреляли территорию возле административного здания. Ранее мы подробно рассказывали, что произошло ночью на Запорожской АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

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Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

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