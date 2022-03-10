Вражеский удар по Мариуполю разрушил жилой квартал в частном секторе. Видео
Очередной вражеский удар нанесен по Мариуполю. На этот раз прилетело в частный сектор.
В сети опубликовано видео, на котором видны разрушенные и догорающие жилые дома. Рядом с руинами стоит семья с маленькими детьми.
Напомним, накануне в результате авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе погибли три человека, среди них ребенок.
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