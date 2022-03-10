В ночь с 9 на 10 марта ВСУ совершили контратаку под Киевом. В результате были уничтожены пять вражеских танков.

Об этом сообщил в национальном эфире советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Ночь была довольно сложная. Но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков. Утром в западных окрестностях Киева слышны артиллерийские бои", - рассказал он.

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