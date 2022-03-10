Народный депутат Евгений Шевченко, по поводу которого ходили слухи о том, что его задержала СБУ на границе с Польшей, заявил, что его никто не задерживал, а сам он вступил в Вооруженные силы Украины.

Об этом Шевченко написал в Facebook.

"Никто и нигде меня не задерживал. Официально информирую: я добровольно вступил в ВСУ и сейчас прохожу службу в воинской части А0515", - сообщил Шевченко.

Напомним, что на исключённого из "Слуги народа" депутата Евгения Шевченко еще в конце прошлого года открыли дело по госизмене.

Также "Страна" писала, что при этом сам Евгений Шевченко заявлял, что дело против него открыли из-за разоблачения схем с электроэнергией из Беларуси.

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