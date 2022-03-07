При попытке пересечения границы с Польшей Службой безопасности Украины захвачен украинский депутат Евгений Шевченко и доставлен в Киев.

Об этом сообщают СМИ.

Известно, что Шевченко - бывший депутат, который часто ездил к президенту Беларуси Лукашенко, за что и был исключён из состава фракции "Слуга народа".

Напомним, что на исключённого из "Слуги народа" депутата Евгения Шевченко еще в конце прошлого года открыли дело по госизмене.

При этом сам Евгений Шевченко заявлял, что дело против него открыли из-за разоблачения схем с электроэнергией из Беларуси.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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