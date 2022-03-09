Спецслужбы задержали помощника народного депутата Ильи Кивы Олега Панкратьева по подозрению в государственной измене.

Напомним, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене нардепу Илье Киве. Известно, что Кива сейчас находится за границей. По инициативе сопредседателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко Киву исключили из фракции ОПЗЖ.

Ранее "Страна" сообщала, что при попытке пересечения границы с Польшей Службой безопасности Украины захвачен украинский депутат Евгений Шевченко и доставлен в Киев.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.