Сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко, который ранее инициировал исключение Ильи Кивы из фракции, заявил о том, что Киву уже исключили из партии и фракции.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы приняли решение: провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключаться из ОПЗЖ. Поэтому Илья Кива исключен из фракции и из партии", – заявил политик.

Бойко сказал, что слова Кивы разжигают рознь в обществе, а не способствуют восстановлению мира.

"Таким не место в ОПЗЖ", - говорит Бойко.

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